Oui, nous étions très orientés folk et maintenant on intègre de l’indie-rock, de la pop et même des éléments électros. Notre façon d’écrire a aussi changé, notamment avec mes propres projets de singer/songwriter. On avait envie que notre son mûrisse, on s’est donné des directions artistiques. Des groupes nous ont influencés, comme Beach House ou Alvvays. Les nouvelles chansons ont une tonalité plus pop, avec une production plus orientée «indie».