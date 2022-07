Luxexpo: Seeed, ondes positives et sens de la fête au Luxembourg

Le soleil couchant se reflétait sur les bâtiments jouxtant Luxexpo, envahit par une véritable marée humaine, dimanche soir. Le temps d'un week-end, le lieu avait été spécialement réaménagé par l'Atelier. Le Luxexpo Open Air accueillait ainsi Die Fantastischen Vier samedi soir, qui jouait devant 8000 personnes, et Seeed dimanche, qui se produisait à guichet fermé devant 15 000 personnes. Le show des Berlinois était tout simplement le plus gros concert de l'année.

Un set un peu court

Une douzaine de musiciens débarquaient sur scène, la section des cuivres, des choristes, batteur et percussionniste épaulant les deux chanteurs, Peter Fox et Frank Dellé, orphelins de leur acolyte Demba Nabé, décédé en 2018 et à qui ils dédiaient «You & I». Le dernier album de Seeed était bien sûr à l'honneur, avec les efficaces «Ticket» et «Lass sie gehn», le festif «Love & Courvoisier» et «Komm in mein haus», titre en mode lover.