«Plus personne n'ose entrer dans une maison», le trauma des rescapés du séisme

Dans le sud de la Turquie, accrochés au pied des falaises qui dominent Antakya, les rescapés du tremblement de terre qui a fait au moins 50 000 morts en février souffrent, deux mois plus tard, d'une anxiété et d'un malaise persistants.

Ce sentiment d'angoisse ne les quitte plus depuis qu'ils ont tout perdu - leur toit, leurs proches et souvent leur emploi - dans la nuit du 6 février. Cuma Zobi connaît bien ce sentiment: cet agent de sécurité, âgé de 38 ans, a été réveillé par d'énormes rochers dévalant sur sa maison.

«Tu ressasses tout, tu en rêves»

Des rochers plus massifs encore se sont détachés sous l'effet des pluies et des répliques qui ont suivi la première. «Plus personne n'ose entrer dans une maison», explique Cuma Zobi devant la sienne, éventrée. «Mais même si tu dors dans une tente, tu y repenses, tu ressasses tout, tu en rêves. Il sera difficile de se débarrasser de cette peur.»

Certains sinistrés le chassent, trop renfermés sur eux-mêmes pour se livrer à un inconnu. «Je n'insiste pas. Je propose seulement», explique-t-il au volant de sa berline. «Les symptômes les plus courants sont le stress aigu, l'affliction et la réactivation d'anciens troubles psychiatriques», développe-t-il. «Mais chaque catastrophe est différente. Chaque région et ses habitants ont leurs spécificités. La culture et les traditions jouent également un rôle.»