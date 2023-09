Les sinistrés vivent et dorment dehors, «ils ont besoin d'abris pour l'hiver»

1 / 20 Kadija, ancienne frontalière de Longwy a vécu le séisme en direct vendredi au Maroc. DR Depuis, elle passe de villages en villages pour soutenir les sinistrés mais également pour se rendre compte de la chance qu'elle a eue. DR Kadija a pris des photos des maisons les plus touchées dans les villages alentours. DR

Six jours après le séisme qui a fait plus de 2 900 morts et plus de 5 600 blessés au Maroc, les secouristes et bénévoles s'activent dans les zones les plus touchées. Kadija se trouvait dans les montagnes de l'Atlas avec sa famille quand le tremblement de terre est survenu. «J'ai cru à un énorme pétard, un coup de tonnerre», raconte-t-elle à L'essentiel. J'ai d'abord pensé que j'étais en train de rêver, mais on a tous été éjectés de là où on se trouvait». «En vacances» dans le pays depuis mi-août, l'ancienne frontalière qui vivait à Longwy a rejoint sa famille qui habite dans la province de Taroudant, à Ait Mansour.

Celle qui était secrétaire en crèche a prolongé son séjour en raison des problèmes de santé de son oncle, jusqu'au vendredi 7 septembre. «J'étais allongée dans mon lit, mes tantes et oncles étaient en bas dans le salon, certains se trouvaient sur des banquettes quand j'ai senti le séisme». «Mon premier réflexe a été de mettre un tee-shirt, prendre mon téléphone et descendre. Tout le village a rejoint un terrain vague non loin», se souvient-elle. «J'ai entendu des gens crier, des enfants pleurer»…

«On craint l'effondrement des murs»

La Française n'était plus retournée dans son pays d'origine depuis l'épidémie de Covid. «Grâce à Dieu», comme elle répète à plusieurs reprises, son village n'a été que peu frappé, seules les fissures sur les murs témoignent du passage du séisme. «Mais on craint l'effondrement des murs, comme tout le monde», confie la Parisienne d'adoption. Depuis, elle, sa famille et d'autres villageois vivent et dorment dehors. «Samedi, j'ai fait le tour de la ville pour trouver quelque chose à manger, tout était fermé. On s'est contentés de thé, de pain et d'eau».

Malgré les journées chaudes, les nuits sont, elles, particulièrement froides et les couvertures prennent l'humidité. «On a fait des allers-retours dans la maison pour prendre quelques vêtements, en laissant les portes ouvertes, pour sortir rapidement au cas où la terre tremblerait à nouveau. Mes nièces ont dû porter des pulls de mon oncle en taille XXL pour se tenir chaud. L'électricité et les réseaux ont également été coupés».

Entraide incroyable

Ne souhaitant pas rester les bras croisés, la Française de 51 ans s'est empressée d'aller voir les villages voisins, qui n'ont pas eu autant de chance que le sien. Comme le montrent les images qu'elle a partagées, les dégâts sont considérables, les maisons semblent ne tenir qu'à un fil. «C'est une catastrophe à l'intérieur, elles sont inhabitables», lance Kadija. La Marocaine d'origine a senti quelques petites secousses encore mardi.

Et la météo pluvieuse prévue pour ce week-end ne rassure pas les habitants, qui craignent davantage l'effondrement de leurs maisons. La Française a lancé une cagnotte pour venir en aide aux victimes. «Des bénévoles commencent à venir petit à petit apporter des provisions, mais les habitants ont besoin d'abris pour se protéger de l'hiver qui arrive».

«La vie est la plus importante, le matériel c'est pas grave»

Dans le malheur, Kadija a été témoin de la bonté des gens. «Il y a une vraie entraide qui s'est créée, beaucoup apportent de la nourriture, certains organisent de grands repas au milieu des places». La famille de la Française n'a été blessée que légèrement mais «psychologiquement c'est une autre histoire», confie-t-elle encore la voix tremblante, s'excusant même d'être confuse.