Séisme au Maroc: Une petite fille sauvée des décombres

Volontaires et secouristes restaient mobilisés mardi, au Maroc, pour tenter de trouver d'éventuels survivants, même si les espoirs s'amenuisent, plus de 72 heures après le séisme qui a fait près de 2 900 morts. L'épicentre du séisme qui a fait 2 862 morts et 2 562 blessés, selon un dernier bilan lundi soir, est situé dans une zone montagneuse du haut-Atlas, où les éboulements ont encore rendu difficile l'accès aux villages sinistrés.

Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, tentent d'accélérer les recherches pour retrouver d'éventuels survivants et fournir des abris à des centaines de familles qui ont perdu leurs maisons. La petite Meryem, 11 ans, représente cette petite lueur d'espoir: la petite fille a été extraite des décombres de sa maison, située dans le village de Taourir, plus de 48 heures après le séisme, rapportent nos confrères de BFMTV.

Sa mère n'a pas survécu

Le séisme a atteint une magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain). Il est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Le séisme est le plus meurtrier dans le royaume, depuis celui qui avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, le 29 février 1960: entre 12 000 et 15 000 personnes, soit un tiers de la population de la ville, y avaient péri.