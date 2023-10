Les sauveteurs s'acharnent toujours mardi à fouiller les décombres des maisons dévastées par le puissant séisme qui a tué plus de 2.000 personnes dans l'ouest de l'Afghanistan, mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise d'heure en heure.

Munis de pelles et de pioches, les volontaires travaillent sans répit depuis la survenue samedi de ce séisme de magnitude 6,3, suivi de huit répliques, dans la province d'Hérat.

Les tremblements de terre sont fréquents en Afghanistan, mais celui-ci est le plus meurtrier à avoir frappé ce pays pauvre en plus de 25 ans. De nouvelles répliques ont été ressenties lundi dans la même zone.

«Il y a des familles qui n'ont plus personne en vie», soupire Ali Mohammad, 50 ans, à propos du village de Nayeb Rafi, qui abritait auparavant 2 000 familles. «Il ne reste plus personne, pas une femme, pas un enfant, personne».

«Je pensais avoir rêvé, tout a été rasé», relate Ismail, 30 ans, qui comme nombre d'Afghans, ne porte qu'un nom. «Il n'y a plus personne.» Selon l'ONU, «100%» des maisons ont été détruites dans 11 villages du district rural de Zenda Jan, situé à quelque 30 kilomètres au nord-ouest de la ville d'Hérat, capitale de la province du même nom.

2 053 morts

«Les gens essaient de chercher et de sortir leur famille des débris», a déclaré lundi à la presse le porte-parole du ministère de la Gestion des catastrophes, le mollah Janan Sayeq, en décrivant une «situation très mauvaise».

Les autorités locales et nationales ont donné des chiffres parfois contradictoires sur le nombre de personnes tuées et blessées. Mais le ministère de la Gestion des catastrophes a fixé dimanche le bilan à 2 053 morts. «Nous ne pouvons donner des chiffres exacts pour les morts et les blessés car cela fluctue», a toutefois expliqué lundi le mollah Sayeq.