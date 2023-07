«On a survécu au séisme, mais cette poussière va nous tuer» 

«Ils n’arrosent même pas!», s’insurge Cagdas Can, 33 ans, militant écologiste de la plateforme Yeniden Insa (Reconstruire), en observant les mouvements des camions qui partent du centre de Samandag vers l’immense décharge à ciel ouvert, mitoyenne d’une des plus longues plages de Turquie. Située à l’extrême sud de la province d’Hatay, la plus touchée par le séisme du 6 février qui a dévasté le sud du pays et la Syrie, faisant plus de 55’000 morts, la ville côtière de Samandag vit dans un cocon de fine poudre grise qui noie l’horizon.