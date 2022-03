En France : Seize migrants découverts dans un camion

Seize migrants ont été découverts dimanche soir, dans un camion immatriculé en Pologne, sur une aire d'autoroute, dans le Nord de la France.

Les migrants découverts sont a priori des Kurdes et des Afghans. «Il n'y a pas de blessés», a indiqué un porte-parole de la préfecture, confirmant une information de France 3 Hauts-de-France. «Ils ont été examinés par les équipes du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et il s'est avéré que leur état de santé n'a pas nécessité de prise en charge», a ajouté cette source.