Etats-Unis – Selena Gomez et The Weeknd font rêver

États-Unis : Selena Gomez et The Weeknd font rêver

Les artistes ont passé un week-end en amoureux. Une photo d'eux publiée sur Instagram fait craquer leurs fans.

Ils sont beaux, talentueux et très amoureux l'un de l'autre. Autant dire que le couple formé par Selena Gomez et The Weeknd représente l'un des plus glamour du moment. Mais cela ne signifie pas que l'Américaine de 25 ans et le Canadien de 27 ans, deux immenses stars, passent leur temps à des fêtes huppées ou dans des décors luxueux, entre strass et paillettes. Preuve samedi 19 août 2017: The Weeknd a partagé une photo sur ses stories Instagram où on le voit avec sa dulcinée, à la maison. Il joue à un jeu vidéo, manette à la main, et a Selena dans ses bras, portant un de ses pulls. Sur la table, ni champagne, ni caviar: deux assiettes avec des tranches de pizza.