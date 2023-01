Relation fusionnelle : Selena Gomez ironise sur son «trouple» avec les Beckham

Selena Gomez a passé le réveillon de la Saint-Sylvestre avec Nicola Peltz et Brooklyn Beckham. Le trio est inséparable depuis plusieurs mois.

Entre la chanteuse et le couple formé par l’héritière et l’aîné de David et Victoria Beckham, c’est l’amour fou. Et depuis plusieurs mois visiblement. Selena Gomez avait déjà fêté Thanksgiving (Action de grâce, fête célébrée aux États-Unis le quatrième jeudi de novembre) avec ceux qui se sont dit oui en avril 2022. Là, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, elle a rejoint Nicola et Brooklyn à Cabo San Lucas, au Mexique, le 28 décembre 2022. Ensemble, avec des amis, ils ont passé plusieurs jours de détente au bord de la mer. Ils ont même loué un bateau pour y passer quelques heures.

L’interprète du tube «Wolves» a documenté son séjour mexicain sur plusieurs posts Instagram. Sur le premier, on voit l’ex de Justin Bieber en train de célébrer la nouvelle année. En légende, elle s’est adressée directement à Brooklyn et à Nicola qu’on voit étreindre Selena sur les images: «Vous n’avez pas idée à quel point je vous aime et je vous apprécie».

Plus proches que jamais

Dans une deuxième publication, la chanteuse de 30 ans a présenté la robe qu’elle portait ce soir-là et qui était la même que celle de Nicola. «Merci à la maison Valentino pour la tenue et celle de mon ange», a-t-elle écrit. Ce à quoi l’épouse de Brooklyn a répondu: «Je t’aime mon ange, pour toujours!» Dans une troisième publication, on voit la joyeuse bande sur la plage en train de faire des jeux, comme un Jenga géant, ainsi que sur un yacht loué pour l’occasion.

Sur le quatrième et dernier post, on découvre de nouveau Selena, Nicola et Brooklyn, plus proches que jamais. On les voit notamment tendrement enlacés au moment de faire la sieste sur leur bateau. «Eh bien, qualifiez-nous désormais de trouple (NDLR: contraction de «trio» et «couple»)», a plaisanté la star aux 367 millions de followers sur Instagram, en ajoutant le hashtag «à jamais le plus un». Nicola Peltz a répondu à Selena en plaisantant sur le fait que leur trouple était «un fait».