Quel est le légume le plus sain? Voici la réponse

Il n’y a pas d’aliments plus riches en vitamines et en minéraux que les fruits et légumes. Mais lequel arrive en tête? Les chercheurs de l’Université William Paterson, dans le New Jersey, ont la réponse.

Parmi les légumes les plus sains au monde, le cresson de fontaine arrive en tête. GETTY IMAGES

Ce n’est un secret pour personne: consommer des légumes et une bonne portion de fruits est la clé d’une alimentation saine. Ils sont non seulement riches en vitamines et en nutriments essentiels tels que le fer, le potassium et le magnésium, mais sont également délicieux.

La prochaine fois que vous aurez du mal à faire votre choix devant le rayon au supermarché, référez-vous aux résultats des recherches menées par l’Université William Paterson dans le New Jersey, où une équipe de chercheurs a analysé la teneur en nutriments de 41 fruits et légumes.

Le cresson de fontaine en tête

Les chercheurs ont déterminé leur teneur en potassium, fibres, calcium, fer, riboflavine, niacine, acide folique, zinc ainsi que leur teneur en vitamines A, B6, B12, C, D, E et K par rapport aux calories qu’ils contiennent. Selon l’étude, consommer 100 calories de cresson de fontaine couvre les besoins quotidiens de chacune de ces substances nutritives.

Le cresson de fontaine est plus compliqué à cultiver soi-même et a des feuilles plus grandes que le cresson de terre. PEXELS/MIKHAIL NILOV

Différence entre le cresson de fontaine et le cresson de jardin

Son nom est similaire, mais le cresson de fontaine, qui trône sur la première marche du podium, est différent du cresson de jardin que l’on peut facilement cultiver sur le rebord de la fenêtre (même si les deux sont très sains). Le cresson de fontaine a une note de moutarde plus prononcée que son petit frère et a généralement un goût plus intense, poivré et légèrement acide. Le cresson de jardin est quant à lui plus doux et ses feuilles sont nettement plus petites. Comme il est un peu plus compliqué à cultiver, le cresson de fontaine est aussi plus rare, mais on en trouve dans les magasins bio ou sur les marchés.

Le problème du cresson

La prochaine fois que vous ferez vos courses, c’est donc une excellente idée de mettre dans votre panier un paquet de cresson de fontaine. Il y a cependant un bémol que l’étude a omis de mentionner: le cresson de fontaine ne contient que 11 calories pour 100 grammes. Pour un apport de 100 calories, il faudrait donc consommer près d’un kilo de cette herbe, essentiellement vendue en petite quantité dans des barquettes et servie pour garnir des soupes et des salades. Un mélange varié de légumes et de fruits, de bonnes graisses, de glucides et de protéines reste donc le moyen le plus simple d’avoir une alimentation saine.

Le cresson de fontaine est délicieux, mais en manger en quantité suffisante pour couvrir tous les besoins en nutriments n’est pas si simple. UNSPLASH/ANSHU A

Places 1 à 15

Vous souhaitez en savoir plus? Ces légumes occupent les places 1 à 15. Le premier fruit arrive plus loin dans le classement. Parmi les aliments les plus sains, les fraises arrivent en 30e position.

Cresson de fontaine Chou chinois Bette Fanes de betterave Épinard Chicon Laitue Persil Laitue romaine Chou vert Navet Feuilles de moutarde Chicorée frisée Ciboulette Chou frisé