Selon des scientifiques: La pollution par le CO2 devrait atteindre un nouveau record en 2023

«Il est très improbable que les émissions diminuent»

Or, au lieu de cela, elles continuent d’augmenter: rien qu’en 2023, elles devraient progresser de 0,5 à 1,5%, selon les travaux de M. Peters. «Il est très improbable que les émissions diminuent», estime le scientifique. Ces chiffres, encore préliminaires, montrent à quel point il sera difficile de réduire les émissions suffisamment rapidement pour atteindre l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels.

«Nous faisons la moitié du travail, mais pas l’autre moitié»

Plus tôt cette année, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a déclaré que, pour la première fois, la demande mondiale de pétrole, de gaz et de charbon devrait atteindre son maximum cette décennie en raison de la croissance «spectaculaire» des technologies énergétiques plus propres et des voitures électriques. Mais elle a également mis en garde contre l’impact négatif de l’augmentation des investissements dans les combustibles fossiles et des «émissions obstinément élevées» lors du rebond économique post-Covid et de la crise énergétique provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.