Espionnage : Selon Israël, l’Iran a voulu recruter des agents via les réseaux sociaux

«Sara Puppi». C’est ce pseudonyme que l’ennemi numéro 1 de l’État hébreu a utilisé sur Facebook pour recruter des Israéliens. Ils devaient nuire à leurs compatriotes ou à des diplomates arabes.

Opérant derrière le profil «Sara Puppi», présentée comme une jeune femme juive du Canada, un agent iranien a demandé à des Israéliens, «en faisant pression sur eux et en leur promettant des milliers de dollars», de «collecter des informations sur des personnalités» et de «leur causer du tort», a indiqué le Shin Beth, les services de sécurité intérieure israéliens. Certains de ses membres, entrés en contact avec «Sara Puppi» via d’autres faux comptes Facebook, ont reçu un paiement en bitcoins.