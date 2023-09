Le Bangladesh frappé par la pire épidémie de dengue jamais enregistrée

Plus de 300 décès dus à la dengue ont été signalés le mois dernier dans le huitième pays le plus peuplé du monde, a indiqué l'agence sanitaire des Nations Unies. «L'épidémie met une pression énorme sur le système de santé», a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse en ligne.

Alors que les cas commençaient à diminuer dans la capitale Dacca, ils ont augmenté dans d'autres régions du pays, a-t-il ajouté. L'OMS a déployé des experts sur le terrain au Bangladesh et aide les autorités à renforcer la surveillance, à accroître la capacité des laboratoires et à améliorer la communication avec les communautés touchées, a-t-il précisé.

La dengue est une maladie endémique des zones tropicales qui provoque de fortes fièvres, des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires et, dans les cas les plus graves, des saignements pouvant entraîner la mort. La dengue et d'autres maladies causées par des virus transmis par les moustiques se propagent plus rapidement et davantage en raison du changement climatique, a prévenu l'OMS.