Réforme au Luxembourg : Selon la police, le ministre répond à côté de la plaque

LUXEMBOURG - Le syndicat de la police dénonce les réponses parcellaires, voire les non-réponses, d'Étienne Schneider a des questions sur l'audit de la police.

Le Syndicat national de la police grand-ducale (SNPGL) ne décolère pas, après la réponse du ministre de la Sécurité intérieure Étienne Schneider, à des questions parlementaires de la députée CSV, Nancy Arendt. La pomme de la discorde? L'audit externe de la police qui a conduit à l'élaboration de la réforme de l'institution. «Le SNPGL est choqué par ce texte, qui n'est qu'une apparence de réponse. Parmi les quatre questions posées, les trois premières, les plus importantes, n'ont pas été gratifiées d'une réponse. Et la dernière n'a suscité qu'un "rien à déclarer», tempête le syndicat, dans un communiqué.

Les trois premières questions, justement, portaient sur le fait que le SNPGL n'aurait pas été consulté dans le cadre de l'audit, alors que le syndicat «représente 75% du personnel de la police». «Les représentants du SNPGL ont eu les mêmes possibilités de s'exprimer que les autres» écrit le ministre. Faux, rétorque le syndicat. «Le SNPGL a dénoncé dès le début les stratégies et méthodes employées» pour «cet audit totalement bâclé». Malgré les avertissements du syndicat, l'audit s'est fait «sans implication sérieuse de la base de la police et presque uniquement avec des auditions et déclarations des cadres dirigeants de la police qui, pour parfaire le manège, sélectionnaient les agents de base qui devaient être auditionnés par MindForest».

Un questionnaire en ligne

Du coup, le SNGPL estime avoir fait son boulot pour défendre ses policiers et estime que lui «reprocher de ne pas s'être acquitté de sa tâche lors du déroulement de l'audit serait mentir. Le SNPGL est totalement indigné que le ministre de la Sécurité intérieure indique que le syndicat ne se serait pas manifesté chez l'auditeur. C'est tout simplement faux» est-il écrit dans le communiqué. «Le SNPGL a tenté à maintes reprises d'exposer à MindForest ce qui devait être accompli dans le cadre de l'audit pour qu'il soit représentatif et reflète fidèlement le fonctionnement actuel de la police». Selon le syndicat, MindForest n'aurait pas tenu ses promesses verbales d'auditionner les membres du SNPGL. D'après la réponse du ministre à la question parlementaire, «l'auditeur a réalisé 480 entretiens» avec «une grande représentativité». En outre, «l'auditeur avait mis en ligne un questionnaire sur le fonctionnement de la police, qui avait au préalable été transmis aux syndicats. 959 personnes y ont répondu».

Quant à la réforme sur laquelle l'audit décrié doit déboucher, elle est «effectuée à l'insu et au détriment de la majorité des membres de la police». Le SNPGL rappelle quand même que son «souhait le plus cher» est «d'aboutir à une police grand-ducale moderne et bien organisée dans laquelle tout policier pourra remplir efficacement et au mieux de ses capacités ses missions et devoirs». Contacté par L'essentiel, le ministre de la Sécurité intérieure n'a pas souhaité réagir au communiqué du SNPGL.