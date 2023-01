Classement : Selon la science, c’est Regé-Jean Page le plus beau

Le visage de l’acteur de la saison 1 de «La chronique des Bridgerton» est celui qui se rapproche le plus de la perfection physique.

Si Chris Evans est l’homme le plus sexy du monde selon People, le titre de plus bel homme du monde a, lui, été attribué par la science à Regé-Jean Page, 34 ans. C’est en tout cas ce que nous apprend le chirurgien esthétique londonien Julian De Silva sur Instagram en expliquant que le visage de l’acteur, qui a tiré un trait définitif sur «La chronique des Bridgerton», est celui qui correspond le plus – à 93,65% – au nombre d’or de Phi qui mesure la perfection physique depuis la Grèce antique.