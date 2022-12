Îles anglo-normandes : Selon les secours de Jersey, il n’y a pas de survivants sous les décombres

Après l’explosion qui a soufflé, samedi, un immeuble de l’île de Jersey, les secours ne croient plus pouvoir sauver des gens coincés sous les décombres. Bilan: trois morts et douze disparus.

Les secours ne s’attendent plus à retrouver des survivants sous les décombres de l’immeuble qui a explosé et s’est effondré la veille sur l’île de Jersey, au large de la Normandie, causant la mort d’au moins trois personnes, tandis qu'«une douzaine» de personnes sont probablement encore ensevelies. «C’est avec tristesse que je confirme que nos opérations de recherche et de sauvetage sont désormais des opérations de récupération» de corps de victimes, a indiqué, dimanche, le chef de la police de Jersey, Robin Smith.