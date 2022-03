Sam Smith : Selon lui, l'industrie musicale est sexiste

Le chanteur britannique Sam Smith a livré son opinion sur le business musical. Il affirme ne pas s'y sentir toujours à l'aise.

Le chanteur Sam Smith s'est épanché sur sa vision du milieu dans lequel il évolue. «Je l'adore, mais il me fait toujours peur. Être mon moi féminin dans l'industrie musicale n'est pas facile. Ce milieu peut être homophobe et sexiste. Mais ça en vaut le coup», a estimé sur la radio SiriusXM le Britannique, qui a fait son coming out non-binaire en septembre 2019.

Sam s'est aussi souvenu de sa peur de sortir le clip «How Do You Sleep?» dans lequel il danse en talons hauts: «Je me sentais vulnérable. Je le fais pourtant toujours en club avec des amis, avec qui je me sens en sécurité. Montrer au monde cette partie de moi était un challenge».