Selon MeteoLux: L'été enfin de retour au Luxembourg, à quoi s'attendre?

Les températures, elles, seront comprises entre 28 et 30°C samedi, dimanche et lundi et entre 29 et 31°C mardi. Et tomberont sous les 20°C la nuit, avec des minimales de 16 à 18°C dimanche et mardi, et de 15 à 17°C lundi. De quoi rendre ce retour en fanfare de l'été plus supportable. Mardi, MeteoLux prévoit entre 26 et 28°C au maximum, avec un ciel voilé en journée et dégagé en soirée.