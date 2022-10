Au Luxembourg: «Selon moi, le dossier du datacenter Google est mort»

Des propos qui font bondir David Viaggi, le bourgmestre de Bissen. «C'est un peu facile d'avancer cela, rétorque-t-il. L'État ne peut pas faire ce qu'il veut de ce terrain. Dans le projet d'aménagement général (PAG), le conseil communal l'a dévolu à un datacenter. Et seule la commune peut prendre l'initiative d'un changement d'affectation». Et si le cas venait à échoir, l'édile communal y verrait «une rupture de confiance, tant nous avons passé des heures et dépensé d'argent avec ces longues procédures».