Selon Nasser Al-Khelaïfi: Mbappé «mérite le Ballon d'or»

«Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille», a expliqué à l'AFP et plusieurs médias le président du PSG après l'été mouvementé entre le club et Mbappé. Écarté pour avoir refusé de prolonger son contrat, qui se termine en 2024, le champion du monde 2018 a manqué presque toute la préparation avec le nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique. Pour l'heure, le joueur n'a toujours pas prolongé.