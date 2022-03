Météo aux Etats-Unis – Selon Phil la marmotte, il reste six semaines d'hiver

Météo aux États-Unis : Selon Phil la marmotte, il reste six semaines d'hiver

Les prévisions météorologiques pointues de cet l'animal de Pennsylvanie s'appuient sur l'analyse de sa propre ombre.

Comme chaque année depuis la fin du XIXe siècle, à Punxsutawney, les membres du Club de la Marmotte, portant frac et haut-de-forme, se sont réunis le 2 février à l'aube pour sortir l'animal de son terrier et prendre connaissance de son dernier bulletin prévisionnel. La méthode est simple et considérablement moins coûteuse que les satellites d'observation météorologiques. Si Phil voit son ombre, l'hiver durera encore six semaines. Dans le cas contraire (si le ciel est nuageux et qu'aucune ombre n'apparaît), le printemps arrivera plus rapidement.