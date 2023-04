Inculpation à New York: Selon Trump, les employés du tribunal «étaient en larmes»

Getty Images via AFP

Le milliardaire lors de son arrivée au tribunal à New York, le 4 avril.

Donald Trump n’a pas retenu ses coups lors de sa première interview télévisée depuis son inculpation à New York: Joe Biden et Emmanuel Macron en ont notamment pris pour leur grade. Lors de cet entretien diffusé sur Fox News, l’ancien président a également fait quelques confidences sur ce jour historique où il s’est présenté devant un tribunal new-yorkais, relate le Huffington Post . Le milliardaire l’affirme: l’émotion était à son comble au sein du personnel.

«Ils m’ont fait entrer, je vous le dis, les gens pleuraient. Les gens qui travaillent là-bas, qui travaillent là-bas professionnellement, ils n’ont aucun problème à gérer des meurtriers et ils voient tout le monde. C’est un endroit dur, dur, et ils pleuraient. Ils pleuraient vraiment. Ils disaient qu’ils étaient désolés», a raconté Donald Trump au journaliste Tucker Carlson.

Régulièrement, Trump aime rappeler à qui veut l’entendre que Ron DeSantis l’a «supplié en pleurant» de le soutenir à l’époque où il briguait le poste de gouverneur de Floride. En 2019, le républicain avait également raconté que des constructeurs de maisons, des paysans et des propriétaires de ranch avaient «pleuré pour la première fois de leur vie» quand il avait signé, en 2017, un décret limitant la réglementation aux États-Unis. Or, aucune larme n’était visible sur les photos et vidéos de l’événement.