Selon une Étude: L'homme des glaces Ötzi avait une peau foncée et une calvitie prononcée

L'analyse du génome de la plus célèbre momie d'Europe, âgée de plus de 5 000 ans, établit par ailleurs que ses ancêtres étaient originaires d'Anatolie, ajoute l'institut allemand, qui a réalisé l'étude en collaboration avec l'Institut de recherche sur les momies Eurac à Bolzano, en Italie.

En tant qu'homme mûr, son âge au moment de sa mort étant évalué à environ 45 ans, Ötzi n'avait probablement plus de longs et épais cheveux, mais une chevelure très clairsemée. Ses gènes montrent une prédisposition à la calvitie, ce qui pourrait aussi expliquer «pourquoi on n'a trouvé presque aucun cheveu sur la momie», explique le co-auteur du rapport, Albert Zink, de l'institut Eurac.