Répondez à notre sondage: Selon vous, quelle équipe va remporter le Mondial?

Au bout d'un tournoi riche en surprises, la Coupe du monde s'achemine vers son dénouement dimanche au Qatar, où le «rêve absolu» d'atteindre la finale au stade de Lusail accapare les quatre demi-finalistes avant Argentine-Croatie mardi et France-Maroc mercredi. Il aura donc fallu douze ans de préparatifs et de polémiques, puis trois semaines de compétition haletante, pour faire émerger ce dernier carré de prétendants, assez inattendu en l'absence de plusieurs grands favoris comme le Brésil ou le Portugal.

Voilà ce quatuor aux portes de la gloire, ou du désert, selon qu'ils joueront le triste match pour la troisième place samedi (16h) ou bien la finale pour le titre le lendemain (16h). Tous ont un rêve à accomplir à Doha, tous redoutent un échec si près du but.

Une histoire à écrire

Et pour chacun des quatre demi-finalistes, l'histoire serait belle à écrire: la France de Mbappé peut devenir la première à conserver son titre depuis le Brésil de Pelé en 1962; l'Argentine aimerait tant consacrer Lionel Messi comme le digne héritier de Diego Maradona; et la Croatie, finaliste 2018, est un petit pays mais une grande nation de football... Quant au Maroc, il porte les espoirs de tout un continent, l'Afrique, et de toute une culture, celle du monde arabe, après être devenu la première nation africaine à atteindre le dernier carré.