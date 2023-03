Style de vie: La semaine de quatre jours peut-elle séduire le Luxembourg?

«L’étude britannique sur la semaine de quatre jours, soi-disant positive, est en fait beaucoup plus nuancée», estime Jean-Paul Olinger, directeur général de l’Union des entreprises du Luxembourg. Il se montre très prudent à l’idée de généraliser l’expérience au Luxembourg. «Au Royaume-Uni, beaucoup d’entreprises ont arrêté en cours de route. Celles qui ont continué sont les sociétés de conseil, de gestion, ou les ONG. Est-ce représentatif?», interroge-t-il.

Question «individuelle»

S’il note un gain en termes de mobilité, notamment pour les frontaliers, Lieven Lambrecht relève «une perte de productivité». L’idéal serait selon lui de «travailler neuf jours sur deux semaines, afin de garantir un meilleur équilibre, avec des journées de travail d'une durée acceptable». Il prône globalement «une annualisation» de la durée de travail, donc une flexibilisation plus importante des règles, comme au Royaume-Uni.

POST, un des plus gros employeurs du pays, explique que «l’avenir des méthodes de travail fait actuellement l’objet de discussions». ArcelorMittal, quant à lui, renvoie «à la position du patronat». Or, Jean-Paul Olinger évoque aussi le besoin de flexibilité: «La question est individuelle, chacun n’a pas les mêmes besoins. Cela dépend aussi des entreprises et du nombre de salariés. Doit-on fermer les magasins un jour par semaine?».