Semaine européenne de la mobilité: À vélo sur le parvis de la Rockhal

«Je roule tous les jours à vélo pour me rendre au travail et aussi comme loisir. C’est un vrai style de vie pour moi. C’était l’occasion de l’amener ici à l’atelier de réparation ambulant de l’ACL, afin de faire régler mon petit souci de frein». Eschois, Carlos avait fait le court déplacement sur le parvis de la Rockhal, à Belval, où était organisé, mardi, un événement centré sur le vélo, dans le cadre de la Semaine de la mobilité.

Mis sur pied par l’association Inspiring More Sustainability (IMS), le rendez-vous avait pour but d’«offrir au public des réponses et des conseils de la part d’acteurs de la mobilité douce», explique Laetitia Mitchell, coordinatrice chez IMS. Outre le stand de réparation de vélo cher à Carlos, l’ACL proposait également un parcours afin de développer les compétences et l’agilité à vélo.

Un container chargeur

Déposé aux côtés du stand de révision de vélo mis sur pied par l’Uni et tenu par une association étudiante, et d’un autre, collectant tous les types de piles usagères, se dresse un étrange container ouvert, de 6m de large sur 2,4 m de hauteur: le Chargercube. Développé par la société Polygone, ce concept parfaitement dans l’air du temps n’est autre qu’une station de recharge de vélos électriques. «Il peut proposer jusqu’à huit chargeurs. La recharge est gratuite pour le client», glisse Marta Dos Santos, responsable de compte chez Polygone. «Mais divers aménagements sont possibles, avec l’installation de pompes à vélo, d’un coin de petites réparations, de casiers de rangement d’effets personnels, …».

Un seul modèle

Jusqu’à présent, Polygone n’a développé que ce modèle de démonstration - «il est resté plusieurs mois à Strassen et on a constaté une forte utilisation», dit Marta Dos Santos - ainsi qu’un autre, qui n’abrite que quatre bornes de chargement, installé depuis environ un an devant le magasin Copal à Wasserbillig. Alimenté par des panneaux solaires placés sur le toit, le module, d’un coût oscillant entre 70 000 et 75 000 euros, est appelé à se développer au même rythme que le réseau cyclable et les vélos électriques.