Handball au Luxembourg: Semedo revient à Differdange après les frissons du Mondial

La première expérience, l'an dernier, avait été gâchée par une épidémie de Covid-19 qui a forcé le Cap-Vert à déclarer forfait pour presque tous ses matches. Alors, Elledy Semedo a savouré chaque instant du championnat du monde, dont il a été éliminé ce week-end après la deuxième phase de poules avec les Requins bleus. «C'était vraiment magnifique, je n'ai pas de mots, jubile le demi-centre des Red Boys de Differdange. On a joué contre des joueurs de grands championnats, la différence est vraiment grande».

Vainqueur de son premier match contre l'Uruguay (33-25), le Cap-Vert s'est qualifié pour la deuxième phase de la compétition, où il s'est notamment incliné contre le Portugal (23-35). Les vice-champions d'Afrique ont joué devant 12 000 spectateurs face au pays-hôte à Göteborg (34-27). «Un moment unique, on a vraiment vu un pays qui a la culture du handball, sourit Semedo. Nous sommes la première équipe du Cap-Vert à jouer un championnat du monde, tous sports confondus. C'était magnifique de représenter notre pays».

L'ancien joueur de Benfica, arrivé au Luxembourg en 2021, en ressort impressionné par la qualité technique de ses adversaires suédois qui évoluent au plus haut niveau mondial, comme Niclas Ekberg ou le gardien Andreas Palicka. Mais il reviendra à son quotidien luxembourgeois dès samedi, avec le début du play-off titre et un choc entre ses Red Boys et Esch.