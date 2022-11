Midterms 2022: Le sort du Sénat pourrait se jouer en décembre

À 58 ans, M. Mastriano est l'un des politiciens les plus controversés adoubés par Donald Trump: ancien officier militaire, il ne cache pas ses sympathies pour des groupes de suprémacistes blancs et d'adeptes des drapeaux et des monuments à la gloire des confédérés. Il martèle depuis deux ans que l'élection de novembre 2020 a été «volée» à Donald Trump par le président démocrate Joe Biden et a été accusé d'avoir pris part à l'assaut du Capitole, siège du Congrès de Washington, le 6 janvier 2021.