Bousculade mortelle à Séoul : Les gens sont tombés «comme des dominos»

Interrogés par l’ AFP, ils reviennent sur une soirée marquée par des scènes de chaos, de souffrance et de mort, tandis qu’ils s’efforçaient d’apporter leur aide dans ce drame qui a fait 153 morts. «Il n’y avait pas assez de personnes pour les aider tous en même temps», soupire Jarmil. En haut de la ruelle, la foule tentait de passer en force, même si la rue était déjà pleine à craquer – et les gens ont commencé à tomber «les uns sur les autres».

«Les gens hurlant noyaient tous les autres sons»

Trop tard

À cause de leur «plus petite taille, je pense que leur diaphragme a été écrasé, et comme elles paniquaient, cela a rendu (la situation) encore plus chaotique», explique Jerome Augusta, 34 ans. Au départ, il n’y avait presque pas de policiers ou d’équipes de secours sur les lieux, a remarqué le trio, et la foule ne cessait de grossir. Les personnes à l’arrière ne voyaient pas ce qui se déroulait juste devant. «Nous leur criions de reculer, mais il était déjà trop tard», assure le soldat qui dit avoir travaillé sans relâche toute la nuit pour sauver des vies.