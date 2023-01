Tensions entre Corées : Séoul menace de rompre un accord militaire avec Pyongyang

Affaires de drones

M. Yoon a également réclamé «la production à grande échelle d’ici la fin de l’année de drones de petite taille difficiles à détecter» et la création d’une unité de drones polyvalents afin de doter son pays d’une «capacité de contre-offensive écrasante». L’abandon de l’accord de 2018 «augmenterait le risque de tensions militaires accrues et d’un affrontement réel dans les zones frontalières», a déclaré à l’AFP Hong Min de l’Institut coréen pour l’unification nationale, qui reconnaît que cet accord a tout de même contribué à «prévenir un affrontement militaire majeur». «L’histoire sera bien différente si Yoon met un terme politique et officiel à l’accord», a-t-il ajouté.