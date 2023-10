Will Smith a été «réveillé» par la lecture des mémoires de sa femme

La star américaine de 55 ans a vite réagi après les déclarations de la mère de ses enfants. IMAGO/ZUMA Press

Le 11 octobre, en pleine promotion de ses mémoires dans l’émission «Today», Jada Pinkett Smith a révélé qu’elle était séparée du père de ses enfants depuis 2016. L’acteur de 55 ans n’a pas tardé à réagir à ses révélations. Dans un e-mail envoyé le 14 octobre au New York Times, celui qui est banni des Oscars pour dix ans a expliqué que le livre de sa femme l’avait en quelque sorte «réveillé» car il avait compris qu’elle avait vécu une vie «plus marginale» que ce qu’il avait pensé et qu’il venait tout juste de réaliser que sa femme était «plus résiliente, plus intelligente et plus compatissante qu’il ne l’avait imaginé».

«Lorsque vous avez passé plus de la moitié de votre vie avec quelqu’un, une sorte de cécité émotionnelle s’installe et vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilité aux nuances cachées et aux beautés subtiles de cette personne», a-t-il encore écrit.

«Bienvenue au club des auteurs. Je t’aime infiniment»

L’Américain ne s’est pas contenté de ces excuses publiques. Il s’est aussi adressé directement à Jada dans une lettre qui lui a été lue lors de son passage dans le podcast «On Purpose» (ndlr: l’épisode doit sortir le 16 octobre). «Je t’applaudis et t’honore. Si j’avais lu ce livre il y a 30 ans, je t’aurais certainement serrée plus souvent dans mes bras», peut-on lire. «Je vais commencer maintenant. Bienvenue au club des auteurs. Je t’aime infiniment. Maintenant, va chercher du merlot et repose-toi», a-t-il ajouté.

Une missive qui a d’abord fait rire son épouse car «il sait que je ne peux pas avoir de merlot». «C’est magnifique», a-t-elle ensuite déclaré. Et d’ajouter: «C’est pour ça que je ne peux pas divorcer de ce farceur».

