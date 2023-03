Hiba Abouk: Séparée de Hakimi, elle a «eu besoin de temps pour digérer ce choc»

Ils faisaient figure de couple parfait: Ashraf Hakimi et sa femme, la célèbre actrice Hiba Abouk, posaient encore ensemble il y a quelques mois pour le Vogue Arabia et apparaissaient plus glamour que jamais sur les marches du festival de Cannes. Une période qui appartient visiblement au passé.

AFP

Achraf Hakimi a été mis en examen pour viol au début du mois de mars et sa femme s'était murée dans le silence. Elle a pris la parole lundi par l'intermédiaire d'un communiqué au journal El Païs et a expliqué: «J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc» alors que certains lui reprochaient de ne pas se prononcer sur les accusations portées contre son mari et père de ses deux enfants, Amín, 3 ans, et Naim, un an.

Indiquant se sentir «obligée de faire cette déclaration publique», elle a aujourd'hui «un besoin urgent» de s'expliquer «afin de pouvoir reprendre [sa] vie personnelle, publique et professionnelle de la manière la moins nocive et traumatisante possible, en protégeant [ses] enfants avant tout».

«J'ai toujours été et serai toujours du côté des victimes»

Enfants qui vont aujourd'hui devoir composer avec des parents séparés puisque dans sa lettre, elle annonce qu'«après avoir beaucoup réfléchi», le couple avait «pris la décision de mettre fin à [leur] relation» (NDLR: ils s'étaient mariés juste avant la naissance de leur premier fils), en soulignant que cela avait été décidé «bien avant les événements dans lesquels [elle] a été impliquée dans les médias et dont [elle est] totalement étrangère».

«Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur bien connue qu'implique une séparation, et d'accepter le chagrin qu'entraîne l'échec d'un projet familial dans lequel je m'étais donnée corps et âme, il faudrait que j'affronte cette ignominie?», ajoute-t-elle en référence à la mise en examen de son mari. «Il va sans dire que dans ma vie j'ai toujours été et serai toujours du côté des victimes», avant de signifier que «vu la gravité de l'accusation», elle s'en remettait «au bon déroulement de la justice».

Instagram