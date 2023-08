Séparés: Sam Asghari évoque la fin de son mariage avec Britney Spears

Britney Spears et Sam Asghari auront été en couple durant un peu plus de six ans.

«Après six ans d’amour et d’engagement l’un envers l’autre, ma femme et moi avons décidé de mettre un terme à notre voyage. Nous garderons l’amour et le respect que nous avons l’un pour l’autre et je lui souhaite le meilleur. Ça arrive», a-t-il écrit.