Face aux critiques : Sepp Blatter se défend d'être «un suceur de sang»

Le président de la FIFA, s'est défendu d'être un «parrain» ou un «parasite suceur de sang», lors d'une conférence-débat à Oxford vendredi, rapporte le quotidien britannique «The Independent».

«Vous pensez peut-être que je suis un parasite impitoyable, suceur de sang du monde entier et du football, le parrain du filon de la FIFA, un intouchable, un intrigant»", a-t-il lancé vendredi à son auditoire d'étudiants de l'université d'Oxford. «Il n'y a pas beaucoup de qualificatifs que les médias ne m'aient pas attribués ces dernières années. Et je vous mentirais si je disais que cela ne m'a pas blessé», a-t-il souligné.

«Il y a ceux qui vous diront que la FIFA n'est qu'une conspiration, une escroquerie, qui ne rend des comptes à personne, trop puissante pour que quiconque lui résiste», ou qui cacherait «des secrets sordides au plus profond de son quartier général de méchant des films de James Bond», a-t-il ajouté. «Vous avez peut-être été amenés à croire que la FIFA est le méchant shérif de Nottingham du football, mais la vérité, c'est que nous avons beaucoup plus de points communs avec Robin des Bois», a-t-il affirmé. Il a donné pour exemples l'attribution de l'organisation du Mondial-2010 en Afrique du Sud, qui «a changé la perception des gens et leurs préjugés», et le financement accru du football féminin.