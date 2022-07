Drame aux États-Unis: Sept ados tuent un homme de 73 ans avec un cône de signalisation

Le drame, relaté par Newsweek, s’est déroulé le 24 juin dernier dans la ville de Philadelphie mais la police vient de publier une vidéo issue des caméras de surveillance, dans l’espoir d’identifier les assaillants. On peut voir des adolescents battre un homme âgé de 73 ans dans la rue, à l’aide d’un cône de signalisation. La victime n’a pas survécu.

«Les adolescents ont frappé la victime à plusieurs reprises avec des objets, la faisant tomber au sol et lui causant des blessures à la tête», a déclaré la police locale dans un communiqué. La victime a été identifiée par la police. Il s’agit de James Lambert, âgé de 73 ans et décédé des suites de ses blessures le lendemain de l’attaque.

Selon le DailyMail, la famille du malheureux a déclaré à la chaîne NBC10 qu'elle avait le cœur brisé par sa mort et qu'elle était totalement sidérée par le fait qu'un groupe d'enfants ait pu être à l'origine de cet incident. Les jeunes suspects, quatre garçons et trois filles, seraient âgés de 13 à 17 ans. Aucun des sept enfants vus dans la vidéo, poursuivant Lambert, n'a encore été arrêté, mais la police a déclaré qu'elle espérait que la vidéo nouvellement publiée et une récompense de 20 000 dollars aideront à boucler l'enquête.