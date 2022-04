Au Luxembourg : Sept blessés dans quatre accidents vendredi soir

LUXEMBOURG – Les secours ont été très sollicités vendredi soir au Grand-Duché, avec pas moins de quatre accidents différents sur lesquels ils ont dû intervenir.

La fin d'après-midi et la soirée de vendredi ont été propices aux accidents en tous genres au Luxembourg. Selon le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), quatre accidents se sont produits en l'espace de quelques heures. Vers 17h40, tout d'abord, une voiture a foncé contre un mur, rue Neuve à Mondercange. La collision a fait trois blessés, indique le CGDIS. Quelques minutes plus tard, deux engins se sont percutés sur la ZAE Wolser, à Dudelange, occasionnant deux nouveaux blessés.