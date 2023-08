Etats-Unis: Sept blessés par balle avant l’ouverture d’un festival à Boston

La police de Boston a expliqué avoir saisi des armes et effectué des arrestations après les coups de feu.

Sept personnes ont été blessées par balle, tôt samedi, à Boston, avant l’ouverture officielle d’un festival caribéen, a annoncé la police de cette grande ville du nord-est des États-Unis. Les coups de feu ont eu lieu peu avant 8h (14h au Luxembourg) et les sept victimes «ont été transportées vers des hôpitaux locaux avec des blessures non létales», précise la police de la capitale de l’État du Massachusetts. «Des armes ont été récupérées et des arrestations effectuées» après les coups de feu, qui ont eu lieu à une intersection où la parade J’ouvert avait lieu.