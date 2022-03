14 février : Sept choses que vous ignorez sur la Saint-Valentin

Célébration aux origines paillardes, tradition romantique, invention commerciale récente: l'histoire de la Saint-Valentin est tout cela à la fois.

La fête du 14 février, célébrée presque partout dans le monde, met à l'honneur les couples en Europe, célèbre plus largement l'amitié aux États-Unis, se fait rituel féminin au Japon. Rappel historique et tour d'horizon des célébrations de la Saint-Valentin à travers le globe.

Cette fête est, évidemment, aussi liée au culte du prêtre romain Valentin, mort décapité un 14 février, au troisième siècle, pour avoir célébré des mariages chrétiens. La légende veut que Valentin ait guéri de la cécité la fille de son geôlier et que la veille de son martyr, il lui ait glissé un billet signé «ton valentin». Cette «légende a été inventée a posteriori parce que les autorités religieuses et politiques avaient besoin de ce storytelling», rapporte Jean-Claude Kaufmann.

Pratiquées dès la fin du Moyen Âge en Angleterre et en France, les loteries aux amoureux associaient l'écriture de billets doux aux fêtes de la Saint-Valentin, rapporte l'archiviste paléographe Nathalie Koble. Sous Louis XIV, l'écrivain français Gabriel de Guilleragues décrit ainsi ce jeu: «Il faut mettre le nom de trente hommes et de trente femmes dans soixante morceaux de papier, copier séparément soixante madrigaux. Après avoir tiré séparément le nom d'un homme et celui d'une femme, on tire deux madrigaux, pour voir ce qu'ils disent l'un à l'autre».