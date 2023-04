Astuces d’un coach: Sept conseils pour améliorer votre entraînement sportif

L’entraînement sportif peut parfois être frustrant. En effet, vous avez l’impression de passer tout votre temps libre à la salle de sport pour des résultats qui se font attendre. Il faut évidemment faire preuve de patience, car on n’obtient pas un corps galbé du jour au lendemain. Certaines choses peuvent néanmoins vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement. L’entraîneur personnel Dan Go, suivi par près d’un demi-million de personnes sur Twitter, a créé un thread, dans lequel il dresse la liste de 20 conseils pour un entraînement musculaire efficace. «Ce sont des astuces que je connais aujourd’hui, à 43 ans, et que j’aurais aimé connaître à 23 ans», écrit le Canadien.

1. Commencer par le côté le plus faible

Dan Go conseille de démarrer l’entraînement musculaire par les muscles les plus faibles. Ainsi, il vous restera de l’énergie pour faire travailler et progresser les groupes de muscles moins forts. Si des exercices unilatéraux figurent au programme de la séance, commencez, là aussi, par le côté le plus faible avant de passer au plus fort.

2. Compter à rebours

Si vous voulez, par exemple, faire des séries de 100 à la presse jambes, ne commencez pas à compter à partir de un, mais comptez à rebours à partir de 100. De cette manière, il est plus facile pour le cerveau de garder l’objectif en tête et vous réussirez plus facilement à faire vos séries.

Compter à rebours peut aider à atteindre son objectif plus facilement. Pexels/Jonathan Borba

3. Renforcer le lien esprit – muscle

Pendant l’entraînement, concentrez-vous sur le muscle que vous êtes en train de solliciter. Avec le temps, vous parviendrez à sentir de mieux en mieux la partie correspondante de votre corps. Vous pourrez ainsi mieux cibler les différents muscles et vous entraîner de manière plus efficace.

4. L’oubli de soi

L’expert sportif conseille, par ailleurs, de laisser son ego à la porte, de ne pas regarder les autres s’entraîner et d’éviter de se comparer à eux. Cela peut en effet être source de distraction et venir perturber votre entraînement. Concentrez-vous plutôt sur votre propre parcours et prenez-y du plaisir.

5. Faire appel à un coach

Il peut être utile de s’entraîner avec un «spotter», c’est-à-dire une personne qui va vous observer pendant l’entraînement, qui va éventuellement corriger votre posture et vous donner des conseils. Selon Dan Go, cela permet d’augmenter l’intensité de l’entraînement d’environ 10%.

Grâce au spotter, vous pouvez augmenter l’intensité de votre entraînement sportif de 10%. Pexels/Bruno Bueno

6. Faire des exercices de respiration après l’entraînement

Pour que votre corps puisse récupérer plus vite après l’entraînement, vous pouvez faire des exercices de «box breathing» (respiration en boîte). Cette technique consiste à inspirer en comptant lentement jusqu’à quatre, de retenir son souffle, d’expirer en comptant jusqu’à quatre, puis de retenir à nouveau son souffle en comptant jusqu’à quatre. Puis vous reprenez depuis le début et ainsi de suite pendant trois à cinq minutes, afin de mettre rapidement votre corps dans un état de détente.

7. Se focaliser sur le sommeil

Pour prendre du muscle, avoir plus d’énergie et récupérer plus vite, Dan Go conseille de se concentrer sur le sommeil. Il est en effet convaincu que plus le sommeil est de qualité, meilleures seront les performances sportives. Il convient donc de se coucher à des heures régulières et d’avoir, dans la mesure du possible, un sommeil ininterrompu.

La technique du «box breathing» permet une récupération rapide après l’entraînement. Getty Images