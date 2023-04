Pour de belles griffes: Sept conseils pour des ongles beaux et forts

Pour des ongles beaux et forts, il est indispensable d’en prendre soin. Getty Images/Westend61

Ongles et cheveux ont non seulement en commun le fait d’être constitués de kératine, une protéine dure, mais aussi de ne pas toujours ressembler à ce que l’on aimerait. Or, c’est possible, à condition d’adopter les bons gestes et de leur apporter les bons soins. Trêve de shampooing et d’après-shampooing pour vos ongles! Pour être belle jusqu’au bout des ongles, suivez plutôt les sept conseils ci dessous.

Comment se portent vos ongles? Ils sont impeccables. Il arrive qu’il y en ait un qui se fende ou se casse, mais c’est plutôt rare. J’ai des ongles fragiles et cassants. Je m’en fiche de mes ongles.

1. Utilisez des gants

Si vous pensez qu’il suffit d’une éponge, d’un chiffon et de quelques produits pour nettoyer votre salle de bain, il est grand temps de revoir cette liste et d’y ajouter une paire de gants en caoutchouc. En effet, les produits chimiques contenus dans les agents nettoyants sont littéralement du poison pour vos mains. On peut néanmoins facilement éviter leurs effets néfastes en portant des gants.

2. Ne vous servez pas de vos ongles comme outils

«Nails are jewels, not tools («Les ongles sont des bijoux, pas des outils»): c’est ce que prêchent les bars à ongles du monde entier. Et ils ont parfaitement raison! Car même s’il est tentant d’ouvrir des boîtes et des paquets ou de gratter des autocollants avec vos ongles, mieux vaut avoir recours à un couteau ou à une paire de ciseaux pour épargner cette tâche à vos ongles.

3. Pensez au fortifiant pour ongles

Nous avons le don de nous plaindre tout en ignorant les solutions. C’est également valable pour les ongles fragiles et cassants, alors que nous passons devant le rayon des durcissants sans y prêter attention. Comme ces derniers contiennent du magnésium, du zinc et du fer, ils peuvent renforcer vos ongles tout en les protégeant des agressions extérieures. L’idéal est de faire une cure de plusieurs semaines.

Pour les ongles fins, mous et cassants, sans formaldéhyde: fortifiant pour ongles de OPI. Haar-shop.ch

Les durcissants pour ongles ont souvent mauvaise presse, car ils contiennent du formaldéhyde, une substance chimique considérée comme cancérigène à certaines doses. La concentration dans les produits cosmétiques est certes strictement réglementée, mais les personnes qui veulent jouer la carte de la sécurité trouvent aujourd'hui de nombreuses alternatives sans cette substance.

4. Limez vos ongles

Couper les ongles au coupe-ongles ou à l’aide d’une paire de ciseaux peut les dédoubler et les rendre encore plus cassants. C’est pourquoi il convient d’utiliser une lime à ongles pour les raccourcir et de toujours passer celle-ci dans le même sens, ce qui permet, par la même occasion de sceller le bord de l’ongle. Les ongles carrés aux angles arrondis sont particulièrement forts, sans pour autant rester accrochés partout.

5. Huilez vos ongles

Une autre solution que l’on a souvent tendance à ignorer est l’utilisation d’huile sur les ongles. Comme nos cheveux, nos ongles ont besoin d’être nourris et hydratés, d’autant plus lorsqu’ils sont cassants. L’idéal est de les huiler le soir, avant le coucher.

Sérum biphasé à l’extrait d’edelweiss: Huile-sérum ongles de Tal. Puravita.ch

6. Adoptez une alimentation colorée

Les compléments alimentaires ne manquent pas sur le marché, mais il est prouvé que peu d’entre eux sont réellement efficaces. En revanche, une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, vous apportera tous les nutriments dont vous avez besoin.

7. Faites une croix sur le gel