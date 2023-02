Drame en France : Sept enfants et leur mère décèdent dans l'incendie de leur maison

Drame en France. Une famille a été décimée par l'incendie de son domicile, tuant une mère et ses sept enfants, dans la nuit de dimanche à lundi, dans une petite commune des Hauts-de-France. Le père de cette famille recomposée, grièvement brulé, a été extrait de l'habitation, située dans le centre de cette commune de 2 600 habitants, et transféré à l'hopital, ont ajouté gendarmerie et pompiers. Les enfants, cinq filles et deux garçons, et leur parents dormaient au 2e étage de cette maison de ville quand le feu s'est déclaré, a précisé la gendarmerie. Les pompiers ont été prévenus à 0h52 par l'appel de voisins.