Drame en Allemagne : Sept enfants meurent dans un incendie

Huit personnes, dont plusieurs mineurs, ont trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche dans une maison située à Backnang, près de Stuttgart. Trois personnes, dont un enfant, ont pu échapper au drame.

La police a indiqué inspecter un four situé dans un appartement du premier étage d'un ancien atelier de cuir, dans la ville de Backnang, près de Stuttgart. «Il n'y a aucun élément suggérant un incendie criminel ou un mobile xénophobe», a dit la police, précisant qu'une association d'échange culturel germano-turc avait ses locaux au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Des centaines de pompiers ont lutté contre l'incendie, qui s'est déclaré tôt dimanche matin. Des images télévisées ont montré des flammes s'échappant des fenêtres et des nuages d'épaisse fumée tourbillonnant dans la nuit. Les pompiers ont pu secourir trois personnes depuis un balcon. Elles ont été transportées à l'hôpital mais leurs jours ne sont pas en danger, selon un porte-parole de la police. Selon le journal local «Waiblinger Kreiszeitung», une fillette de 11 ans, la grand-mère de la famille et un oncle ont pu être sauvées à temps.

Le vice-Premier ministre turc Bekir Bozdag a écrit sur son compte Twitter qu'il souhaitait que l'enquête ne laisse «pas de place au doute» sur la cause de l'incendie. Un total de huit personnes ont été tuées dans des incendies criminels allumés par des militants d'extrême-droite dans les bourgs allemands de Moelln et Solingen en 1992 et 1993.