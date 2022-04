Cyclisme au Luxembourg: Sept équipes World Tour annoncées au Festival Elsy Jacobs

Sur trois jours

La compétition se déroulera sur trois jours et débutera avec un prologue de 2,2 km à Cessange, le vendredi 29 avril. Suivront deux étapes en ligne. Une première de 121,4 km, le samedi 30 avril, avec départ et arrivée à Steinfort. Puis une seconde de 109,3 km, dimanche 1er mai, autour de Garnich.

En marge de la présentation, les entraîneurs Tommy Danielsson et Camille Schmit ont reçu le Mérite Elsy Jacobs pour leur engagement dans le sport féminin. Le premier est le mari et le coach de la pongiste Ni Xia Lian troisième des championnats du monde en double avec Sarah De Nutte. Le second est l’entraîneur de la spécialiste du 800 m Charline Mathias et de Charel Grethen, finaliste du 1500 m aux JO de Tokyo.