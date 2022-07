Manifestations : Sept manifestants anti-putsch tués au Soudan

Jeudi a été la journée de manifestations la plus meurtrière depuis des mois au Soudan, où le peuple réclame toujours que le pouvoir soit rendu aux civils.

Sept manifestants ont été tués jeudi à Khartoum où des dizaines de milliers de Soudanais ont crié «le peuple veut la chute du général Abdel Fattah al-Burhane», l’auteur du putsch qui a plongé le pays dans la violence et une grave crise économique. Si chaque semaine les Soudanais manifestent pour réclamer que le pouvoir soit rendu aux civils, jeudi est la journée la plus meurtrière depuis des mois et l’une de celles qui ont le plus mobilisé.