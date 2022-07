Violences : Sept membres d'une même famille assassinés au Mexique

Sept membres d'une même famille ont été assassinés dans l'est du Mexique, à un moment où les critiques redoublent envers la politique sécuritaire du président Andres Manuel Lopez Obrador, qui répète que la violence ne se combat pas par la violence.

Les corps de trois femmes et quatre hommes, dont un mineur, ont été retrouvés dimanche dans l'État du Veracruz (est), un des plus touchés par la violence, a indiqué lundi le parquet général. Les victimes «sont membres d'une seule famille» propriétaire d'une chaîne de boucheries, a déclaré à l'AFP une source de la Garde nationale, un corps de sécurité créé par le président Lopez Obrador après son arrivée au pouvoir en 2018.

Le Mexique est pris dans la violence principalement liée au narcotrafic, qui a fait près de 340 000 victimes depuis décembre 2006. L'ex-président Vicente Calderon (2006-2012) avait alors lancé une guerre totale contre les narcotrafiquants, ce qui les a finalement radicalisés et atomisés en cellules plus armées et plus violentes.