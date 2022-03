Naufrage en Grèce : Sept migrants sont morts, dont cinq enfants

Sept Turcs - un bébé, quatre enfants et deux femmes - sont morts vendredi dans le naufrage d'un bateau de migrants en mer Egée, ont annoncé les gardes-côtes grecs, après un premier bilan qui faisait état de deux morts.

Ces ressortissants turcs, accusés d'être gülénistes par le régime d'Erdogan, voulaient demander l'asile politique en Grèce, selon les gardes-côtes grecs. Quatre enfants, cinq hommes et trois femmes ont pu être sauvés.

Arrivées en hausse

Le naufrage s'est produit près de l'îlot d'Inousses, situé entre l'île de Chios et la côte turque. Des centaines de migrants et réfugiés sont morts ces dernières années en tentant de traverser la mer Egée dans de petits bateaux surchargés. Plus de 50 personnes se sont ainsi noyées depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).