Accident : Huit militaires tués dans un crash d’hélicoptère en Roumanie

En Roumanie, un hélicoptère, parti avec un pilote et sept personnes à bord à la recherche d’un avion porté disparu, s’est écrasé près de la mer Noire, mercredi soir.

«Nuit tragique»

L’hélicoptère parti dans la foulée d’un aérodrome voisin a subi le même sort et s’est écrasé à 11 km de là. Le pilote, les cinq membres d’équipage et les deux sauveteurs en mer des forces navales roumaines qui les accompagnaient sont décédés dans le drame. Les victimes, tous des hommes, étaient âgées de 27 à 53 ans.

La Roumanie avait connu le 5 juillet 2010 un autre crash meurtrier: douze militaires avaient péri lorsqu’un avion de type AN-2 des forces armées roumaines s’était écrasé et avait pris feu, peu après son décollage de l’aéroport de Tuzla (est). L’appareil s’apprêtait à effectuer un vol d’entraînement. Vingt jours plus tard, six militaires israéliens et un roumain étaient morts dans l’accident de leur hélicoptère près de Brasov, dans le centre du pays.