Italie : Sept morts dans de violentes intempéries dans la région d’Ancône

L’alerte a d’abord été donnée à Cantiano, une ville d’environ 2 000 habitants, puis dans toute la province d’Ancône, au bord de la mer Adriatique. Le Corriere della sera parle d’un premier bilan lourd: «Il y a au moins six morts et cinq disparus», déclarait, dans la nuit, Stefano Stefoni, directeur de la protection civile et de la sécurité territoriale des Marches. Quatre des six victimes se trouvent à Ostra, une à Trecastelli et une à Barbara, trois localités de la province. Par ailleurs, un enfant est toujours recherché.