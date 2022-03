Au Nigéria : Sept otages étrangers auraient été tués

Le groupe islamiste nigérian Ansaru a annoncé samedi avoir tué des étrangers enlevés dans le nord du Nigeria, selon le groupe de renseignement SITE, trois semaines après le rapt.

Les victimes, exécutées par Ansaru, seraient deux Libanais, deux Syriens, un Grec, un Italien et un Britannique, pris en otage il y a trois semaines sur un chantier de travaux publics. Aucune confirmation de ces assassinats n'a pu être obtenue auprès des autorités nigérianes ou des pays d'origine des sept otages. «Dans le communiqué, le groupe a déclaré que suite aux actions menées par les gouvernements britannique et nigérian pour libérer les otages, et aux arrestations et aux exactions qu'ils auraient perpétrés, il a été poussé à exécuter» les otages, rapporte le SITE.

Le SITE cite un communiqué rédigé en arabe et en anglais publié ce samedi et évoque aussi «des captures d'écrans» d'une vidéo «montrant les otages morts». Un responsable de la société libanaise de construction qui employait les sept hommes enlevés le 16 février, la Setraco, a déclaré ne pas pouvoir confirmer l'information.

Dans un communiqué envoyé par e-mail à des journalistes deux jours après l'enlèvement, Ansaru avait déclaré avoir «en otage sept personnes, dont des Libanais et leurs collègues européens, travaillant pour Setraco».

Ansaru, faction des islamistes de Boko Haram

Deux Libanais, deux Syriens, un Britannique, un Grec et un Italien avaient alors été capturés dans le village de Jama'are, dans l’État de Bauchi (Nord), selon un responsable de Setraco. Dans sa revendication du rapt, le groupe Ansaru avait invoqué «des transgressions et des atrocités commises envers la religion d'Allah (...) par les pays européens dans plusieurs endroits dont l'Afghanistan et le Mali».

Ansaru est considéré comme une faction du groupe islamiste nigérian Boko Haram, tenu pour responsable de la mort de centaines de personnes lors d'attaques menées dans le nord et dans le centre du Nigeria depuis 2009.

Boko Haram a par ailleurs revendiqué, dans une vidéo postée sur Internet le 25 février, l'enlèvement d'une famille de sept français - dont quatre enfants - dans le nord du Cameroun. Cette vidéo était cependant très différente des précédentes vidéos publiées par Boko Haram et le groupe n'avait auparavant jamais revendiqué d'enlèvement d'étrangers.

Intervention de l'armée négériane

En revanche, Ansaru a été cité comme étant lié à plusieurs enlèvements dont ceux, en mai 2011, d'un Britannique et d'un Italien travaillant pour une entreprise de travaux publics dans l’État de Kebbi, près de la frontière nigérienne. Les otages avaient été tués en mars 2012 dans l’État voisin de Sokoto au cours d'une tentative ratée de libération. Ansaru a aussi revendiqué l'enlèvement d'un ingénieur français dans l'Etat de Kastina, frontalier avec le Niger. On ignore toujours où se trouve cet otage.

L'annonce de l'exécution des sept otages étrangers survient alors que l'armée nigériane dit avoir mené, vendredi, une nouvelle opération à Maiduguri, fief du groupe islamiste Boko Haram, dans le Nord-Est du Nigeria. Selon l'armée, une vingtaine de militants islamistes présumés ont été tués ainsi que deux soldats. Il s'agit de la dernière d'une série d'actions menée par la la JTF, force conjointe de l'armée et de la police, contre «les terroristes de Boko Haram». En dix jours, cette force dit avoir tué 52 membres présumés de ce mouvement et en avoir arrêté 70. Cette annonce n'a toutefois été confirmée par aucune source indépendante, et l'armée a souvent été accusée d'atteintes aux droits humains et d'exactions.